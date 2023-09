Maltempo Liguria, forte vento a Lavagna: ombrelloni sui binari, treni in ritardo

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire la Liguria anche oggi. Dopo le piogge molto abbondanti di ieri, le precipitazioni non si sono fermate sulla regione, raggiungendo anche cumulate di 300mm. Mentre si registrano inevitabilmente allagamenti e frane a seguito delle forti piogge, anche il vento sta provocando danni. In particolare, il vento ha arrecato danni ad alcuni stabilimenti balneari ed esercizi pubblici sul litorale di Lavagna (Genova), scaraventando ombrelloni e un tavolino. In particolare, lo stabilimento ‘Tiffany’ ha registrato danni agli arredi e alcune coperture della struttura sono state divelte, così come lo ‘Chez Vouz’ con tettoie scaraventate dalla furia del vento nella piazza adiacente.

Anche la circolazione ferroviaria ne ha risentito, con ritardi lungo il binario lato mare. La circolazione dei treni non è stata sospesa, tuttavia dalle 12.45 fino alle 14.10 è proseguita su un solo binario con pesanti ritardi per un treno Freccia bianca e per 8 treni regionali.

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e alberi caduti in diversi punti della Val Fontanabuona. Mezzi della Città Metropolitana sono in azione a Mezzanego per rimuovere una frana caduta sulla carreggiata.

