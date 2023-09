Terremoto Toscana, INGV: “nessuna relazione con le scosse in Campania e nell’Adriatico”

MeteoWeb

“Non esiste nessuna relazione tra l’evento di stamani e quelli accaduti nelle scorse settimane” nella zona dei Campi Flegrei o al largo della costa adriatica. Lo ha detto, intervistato da LaPresse, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Carlo Doglioni a proposito della scossa di terremoto avvenuta questa mattina in Toscana. “Si tratta di fenomeni tettonici separati – ha spiegato Doglioni – che comunque hanno il comune denominatore della formazione della catena appenninica generata dalla placca adriatica“. Relativamente alla possibilità di nuove scosse, anche forti, nella zona, Doglioni ha detto: “la statistica ci dice che nel 95% dei casi questi episodi si esauriscono nel giro di pochi giorni. Però rimane la possibilità che ci possa essere una recrudescenza, anche con eventi forti. Del resto, questa è un’area dove anche in passato si sono verificate scosse del sesto grado, e per questo l’attenzione resta comunque sempre massima”.