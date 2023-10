Maltempo, il fronte freddo avanza sull’Adriatico: temperature in calo

MeteoWeb

È tornato finalmente il maltempo sull’Italia, con le prime piogge e i primi temporali di ottobre che hanno colpito il medio-alto Adriatico, soprattutto il Friuli Venezia Giulia. Il fronte freddo, responsabile del netto calo delle temperature al Nord e in Slovenia, dove è tornata anche la neve in montagna, sta avanzando verso sud, lungo l’Adriatico. Nel pomeriggio, il maltempo ha colpito anche Romagna, Marche e Umbria mentre i temporali in serata sono arrivati davanti alle coste dell’Abruzzo.

Raffiche di Bora hanno raggiunto la riviera romagnola, con punte di 74km/h a Rimini, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Le temperature sono scese praticamente su tutta la regione: in pianura i valori più bassi, leggermente al di sotto dei +17°C, si trovano nella bassa Modenese e nel Ferrarese orientale. Temperature sui +18-19°C anche sulle Marche. Le temperature diminuiranno domani un po’ ovunque, tranne che all’estremo Sud. In settimana tornerà il maltempo su gran parte d’Italia.

