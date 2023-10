Maltempo, piogge e temporali anche al Centro: la Bora raggiunge l’Emilia Romagna

MeteoWeb

Tornano le piogge in Italia dopo un lungo periodo di sole e caldo anomalo a causa del dominio dell’anticiclone. Dalla notte e per tutta la prima parte di giornata, piogge e anche temporali hanno colpito il Friuli Venezia Giulia, con accumuli anche rilevanti. L’ingresso della Bora, inoltre, ha abbassato notevolmente le temperature. Nel corso del pomeriggio, piogge e temporali hanno interessato anche le regioni adriatiche centrali, in particolare la Romagna e le Marche, ma anche l’Umbria. Proprio tra Marche e Umbria sono in corso forti temporali nella zona tra le province di Perugia e Macerata. Tra i dati pluviometrici più significativi, al momento segnaliamo: 38mm a Perugia, 36mm a Serravalle di Chienti, 33mm ad Armenzano (frazione di Assisi), 20mm a Cannara, 17mm a Nocera Umbra e Fiastra, 13mm a Sassotetto.

Le piogge hanno interessato anche l’Appennino tosco-emiliano, dove spiccano i 26mm caduti a Vaiano e i 23mm al Lago Pratignano. Nel pomeriggio, la Bora ha fatto il suo ingresso nel Ferrarese e nel Ravennate, provocando un abbassamento delle temperature.

Le temperature diminuiranno domani un po’ ovunque, tranne che all’estremo Sud. In settimana tornerà il maltempo su gran parte d’Italia.

