Il Sole diventa un Anello di Fuoco: un momento sacro per i Navajo, un’opportunità unica per la scienza

MeteoWeb

Sabato 14 ottobre la Luna bloccherà parzialmente il Sole, creando un’eclissi solare anulare e trasformando la nostra stella in un “Anello di Fuoco” cosmico. Il fenomeno sarà visibile per coloro che si trovano lungo il percorso anulare di 200 km che si estende negli USA dall’Oregon al Texas, attraversando 10 Paesi in totale. Gli osservatori che si trovano vicino al percorso, ma appena fuori, vedranno invece un’eclissi solare parziale in cui la Luna sembrerà “mordere” il Sole.

La cultura Navajo

Mentre milioni di persone si affolleranno sul percorso dell’anularità o vedranno l’evento online, alcune eviteranno del tutto l’eclissi solare anulare. Nella cultura Navajo, un’eclissi segna un nuovo inizio. La parola Navajo per eclissi solare jóhonaa’éí daaztsą́ significa “la morte del Sole” secondo gli insegnamenti tradizionali Navajo. Durante un’eclissi solare, molti Navajo eviteranno di trovarsi all’esterno, digiuneranno e pregheranno. Il ritorno del Sole è considerato una rinascita e un momento per prendere decisioni. Proprio a causa delle credenze culturali Navajo che riguardano l’eclissi, tutti i parchi tribali Navajo chiuderanno dalle 8:00 alle 13:00 MDT del 14 ottobre 2023. Ciò include il Monument Valley Navajo Tribal Park, Four Corners Monument Navajo Tribal Park e parti della Tséyi’ Diné Heritage Area nel Canyon de Chelly National Monument.

Un’opportunità unica per gli scienziati

Gli scienziati invece l’eclissi solare anulare del 14 ottobre come “riscaldamento” per l’imminente eclissi solare totale dell’8 aprile 2024. Un’eclissi solare offre agli scienziati atmosferici ed eliosferici un’opportunità unica per studiare l’atmosfera esterna del Sole – la corona – durante i minuti in cui la stella viene eclissata dalla Luna.

Le 2 imminenti eclissi solari entusiasmano particolarmente gli scienziati poiché si verificano durante un periodo molto attivo dell’attuale ciclo solare, mentre l’attività si avvia al “massimo solare” previsto nel 2024. Con ciclo solare si indica un ciclo di 11 anni dell’attività solare, influenzata dal campo magnetico della stella.

Le eclissi vanno sempre in coppia

Lo spettacolo dell’eclissi, però, non finisce qui: l’Anello di Fuoco precede un’eclissi lunare parziale che avverrà 2 settimane dopo, sabato 28 ottobre, e sarà visibile in gran parte dell’emisfero orientale, tra cui Europa (Italia compresa), Africa, Asia, Antartide e Oceania. Le eclissi lunari si verificano quando la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra sulla superficie lunare. Durante un’eclissi lunare parziale, solo una parte della Luna entra nell’ombra della Terra.