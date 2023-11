Allerta Meteo, ancora freddo e maltempo: spiccata variabilità nel weekend ma da lunedì torna il caldo anomalo

MeteoWeb

Finalmente autunno, anche se durerà poco. L’Italia si appresta a vivere un fine settimana tipicamente autunnale con temperature e condizioni meteorologiche perfettamente calzanti rispetto alla tradizione di metà novembre. Il tempo rimane variabile, con forti piogge e temporali soprattutto nelle Regioni tirreniche, ma non mancheranno le schiarite localmente ampie, soprattutto al Nord e nelle Regioni adriatiche. Attenzione al maltempo intenso tra venerdì sera e sabato mattina nel medio-basso Tirreno, soprattutto in Campania.

Il clima è decisamente rinfrescato: sulle Alpi è scesa la neve per la prima volta in stagione a ridosso dei mille metri di altitudine; persino le vette dell’Appennino si sono tinte di bianco per la prima volta in stagione, un evento affatto raro per questo periodo dell’anno che sembra più rilevante adesso soltanto perchè il primo bimestre autunnale (settembre-ottobre) è stato così caldo da rappresentare soltanto un prolungamento dell’estate.

A proposito di caldo anomalo: da lunedì si torna a fare sul serio. Un promontorio anticiclonico proveniente dal Mediterraneo occidentale riporterà sull’Italia non solo il bel tempo, ma anche le temperature elevate almeno per quattro giorni: sarà l’Estate di San Martino, ma con temperature davvero esagerate: arriveremo a +25°C al Nord/Ovest, mentre in Sicilia e Calabria tra martedì e mercoledì la colonnina di mercurio sfiorerà addirittura i +30°C.

Questa nuova parentesi mite e soleggiata durerà appunto quattro-cinque giorni, fino a giovedì 16 novembre al Nord e fino a venerdì 17 al Sud. Poi si prospetta una nuova violenta perturbazione che potrebbe alimentare un ciclone Mediterraneo proprio sull’Italia tra 17 e 19 novembre, con il primo freddo vero della stagione al punto che l’Italia rischia di piombare direttamente in pieno inverno con nevicate sull’Appennino, anche al Centro/Sud, sotto i 1.000 metri di altitudine. Questa tendenza, tuttavia, è ancora da confermare nei prossimi giorni quindi non si può che prendere con le dovute cautele: ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

