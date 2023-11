Allerta valanghe in Valle d’Aosta: a Courmayeur chiusa la strada Larzey-Entrèves

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo per rischio valanghe, a partire dalle 16.30 di oggi e fino alla revoca dell’ordinanza del vicesindaco di Courmayeur, Federico Perrin, sono vietate la circolazione e la sosta sia pedonale, sia veicolare sulla strada Larzey-Entrèves, dal campo sportivo fino all’incrocio con via Padri Somaschi. Per coloro che sono residenti in strada Larzey-Entrèves, rimane la possibilità di restare presso le proprie abitazioni, tenendo chiuse le ante rivolte al Mont de La Saxe e limitando al minimo gli spostamenti nel tratto interessato dalla chiusura.

