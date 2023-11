Bufere di neve in Ucraina: situazione critica a Odessa | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo infuria in alcune regioni dell’Ucraina e si intensificherà ulteriormente nella notte. Dal pomeriggio di oggi, le condizioni meteorologiche sono peggiorate al Sud e al Centro del Paese. La situazione più difficile è a Odessa, nella zona più calda della guerra tra Russia e Ucraina. Finora, nella regione di Odessa, la tempesta ha abbattuto 24 alberi e molte comunità sono rimaste senza acqua. 116 insediamenti sono rimasti senza elettricità. Ci sono anche problemi con la comunicazione mobile. Inoltre, ci sono 20 insediamenti senza elettricità nella regione di Mykolayiv, 18 nella regione di Dnipropetrovsk e 6 nella regione di Donetsk.

A causa delle forti nevicate, si sono verificati diversi incidenti sull’autostrada Odessa-Reni. Il capo dell’amministrazione regionale di Kiev, Ruslan Kravchenko, ha avvertito che forti nevicate si stanno avvicinando alla regione di Kiev. Come riportato da Ukraine News, domani le scuole di Odessa terranno le lezioni a distanza a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il maltempo continuerà anche nella notte e nei prossimi giorni in Ucraina. Sono previste forti nevicate nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Odessa, neve bagnata e pioggia nelle regioni di Sumy, Poltava, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya e Mykolaiv. Gli ucraini sono invitati a prestare attenzione durante la guida e a non uscire se non assolutamente necessario.

Secondo l’avviso emesso dal Servizio statale di emergenza, domani, lunedì 27 novembre, in Ucraina sono previste raffiche di vento di 60-80km/h, in alcune zone fino a 90-115km/h, oltre a forti nevicate e cumuli di neve. Allerta arancione (2° livello) per bufere di neve. Nelle regioni di Kiev, Kirovohrad e Poltava sono previste forti nevicate (allerta gialla), nelle regioni di Chernihiv, Sumy e Cherkasy allerta arancione per forti nevicate e cumuli di neve.