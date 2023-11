Maltempo Toscana, Giani: “livelli dell’Ombrone Pistoiese in aumento”

MeteoWeb

“Piogge localmente moderate nelle ultime ore sulle province di Massa Carrara, Lucca, Firenze, Prato e Pistoia. Nelle prossime ore, le piogge insisteranno sempre sulle stesse zone, il fiume Bisenzio è stazionario al momento sulla prima soglia di guardia a San Piero a Ponti. Livelli in aumento anche sull’Ombrone Pistoiese, al momento sotto il primo livello, e affluenti minori”. Lo ha scritto sul proprio profilo Telegram il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per le zone nordoccidentali della Toscana, è stata diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 1 dicembre. Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, il codice arancione emesso ieri, sempre per lo stesso rischio, è stato esteso a tutta la giornata di domani.

