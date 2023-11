Maltempo, il vento getta Roma nel caos: 180 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Il forte vento che oggi ha sferzato Roma, con raffiche fino a 80km/h, ha provocato una strage di alberi e purtroppo anche una vittima e diversi feriti. Gran lavoro, dunque, per i Vigili del Fuoco, che dalle ore 9 di questa mattina, hanno realizzato 180 interventi a causa del maltempo nella Capitale. Nel primo pomeriggio, la Direzione Lazio dei Vigili del Fuoco ha mandato in ausilio al Comando di Roma, in coordinamento con il Dipartimento, ulteriori squadre dai Comandi dell’Umbria, dell’Abbruzzo e Frosinone per fronte alle oltre 300 richieste d’intervento in attesa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: