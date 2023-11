Nevica nelle valli di Bergamo sopra i 350 metri | FOTO

MeteoWeb

Dalla scorsa notte, ha cominciato a cadere la neve sulle valli bergamasche: la perturbazione che sta attraversando il Nord Italia ha portato a precipitazioni nevose a quote sopra i 350 metri. Niente fiocchi bianchi, invece, in pianura e nel capoluogo, dove sta cadendo una forte pioggia. Non si segnalano comunque problemi per il traffico o strade bloccate nelle valli bergamasche: la neve ha imbiancato tetti e case senza causare danni.

