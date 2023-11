Previsioni Meteo, bolide freddo nel weekend: Ciclone Artico tra Italia e Balcani, neve a bassa quota al Centro/Sud

MeteoWeb

Mentre l’Italia vive una grande ondata di maltempo a causa di un Ciclone Mediterraneo, i modelli serali sfornano scenari tipicamente invernali per i prossimi giorni e in modo particolare per il weekend. Continua a diluviare al Centro/Sud con forti temporali in risalita tra Sicilia e Calabria: a Noto (Siracusa) sono caduti oltre 50mm di pioggia nelle ultime ore, mentre a Catania l’accumulo pluviometrico ha superato i 30mm. Forti temporali stanno colpendo anche lo Stretto di Messina, e le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente nella sera-notte e nella giornata di giovedì.

L’allerta meteo è di alto livello (arancione) tanto che molti Comuni, anche importanti (Catanzaro e Crotone su tutti) hanno deciso di chiudere le scuole per quella che si prospetta una giornata di piogge alluvionali. Il rischio di alluvioni è molto alto in Sicilia e Calabria, ma il maltempo oggi sta colpendo duramente anche l’Abruzzo dove nelle ultime ore sono caduti ben 119mm di pioggia a Pescara, 75mm a Tortoreto Lido, 73mm a Chieti. A causa dei danni provocati dal maltempo, domani le scuole rimarranno chiuse anche ad Ortona e Francavilla al Mare, colpite dagli allagamenti.

Proprio le Regioni Adriatiche saranno le più esposte all’ondata di freddo invernale che arriverà all’improvviso nel weekend, e in modo particolare nella giornata di sabato 25 novembre. Si tratterà di un vero e proprio Ciclone Artico sui Balcani, con un importante coinvolgimento dell’Italia al punto che avremo forti nevicate al Centro/Sud fino a bassa quota proprio nel pomeriggio-sera di Sabato. La neve potrà scendere fino a quote collinari, addirittura fino ai 400–500 metri di altitudine su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne di Lazio, Campania e Basilicata. Nevicherà anche in Calabria e Sicilia oltre i 600–700 metri:

I Balcani saranno colpiti in modo ancor più intenso da questo Ciclone Artico che dalla Croazia all’Albania, passando per Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord, porterà grandi nevicate fino a quote molto basse, localmente anche in pianura. Freddo e neve anche in Ungheria, Romania e Ucraina occidentale.

L’irruzione di freddo sarà molto intensa, ma altrettanto veloce. Il momento più freddo sarà proprio nella notte tra sabato e domenica, quando in tutt’Italia avremo temperature tipicamente invernali, in modo particolare al Sud, in Molise, Puglia, Basilicata, all’improvviso proiettate come se fossimo nei giorni più freddi dell’inverno con ampie e diffuse gelate fino a bassa quota:

Domenica sarà una giornata fredda, invernale, ma già lunedì 27 novembre avremo il nuovo ribaltone con il ritorno delle correnti caldo-umide provenienti dal nord Africa. Intanto, però, dopo un trimestre caldissimo, l’Italia scoprirà che il freddo esiste ancora e soprattutto che siamo già a pochi giorni da dicembre. E cioè dall’inverno meteorologico.

