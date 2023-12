Caldo anomalo anche in Svizzera per il Foehn: record di temperatura per dicembre in diverse località

MeteoWeb

Non solo in Italia. Anche in Svizzera, il Foehn, il vento caldo e secco, sta facendo registrare temperature record per dicembre. In diverse stazioni nel sud del Paese, è stata addirittura superata la soglia dei +20°C mentre nelle valli soffia un forte Foehn da nord. Se in Piemonte si sono raggiunti picchi di +26°C, che sono valori più tipici di fine maggio-inizio giugno, in Svizzera quella di oggi, sabato 23 dicembre, è la giornata di dicembre più calda mai registrata per le seguenti località: +22,3°C a Locarno (record precedente di +20,9°C del 4 dicembre 1967), +21,2°C a Grono (record precedente di +20,8°C del 16 dicembre 1985), +20,6°C a Stabio (record precedente di +20,3°C dell’11 dicembre 1984).

Registrate anche notti incredibilmente calde: spicca la temperatura minima di +15,9°C a Cevio, la seconda temperatura più alta a dicembre nella storia climatica svizzera (il record è di +16,0°C).