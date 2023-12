Il Giappone entra nella storia, annunciato il primo sbarco sulla Luna del Paese

MeteoWeb

Se tutto andrà secondo i piani, il Giappone entrerà nella storia dell’esplorazione della Luna a gennaio. La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha annunciato l’atterraggio della sua sonda SLIM (“Smart Lander for Investigating Moon”) il 19 gennaio. Il piano, appena rivelato, prevede che SLIM inizi la sua discesa intorno alle 16 ora italiana. Il touchdown, che rappresenterebbe il primo atterraggio morbido sulla Luna per un veicolo spaziale giapponese, è previsto circa 20 minuti dopo.

Lo sbarco sulla luna del Giappone

La sonda SLIM è stata lanciata a bordo di un razzo giapponese H-2A insieme a un telescopio spaziale a raggi X chiamato XRISM a settembre. XRISM è stato dispiegato nell’orbita terrestre bassa, ma SLIM ha proseguito il suo viaggio perso la Luna, seguendo un percorso “tortuoso” ma efficiente, per risparmiare carburante.

Se tutto andrà come previsto, SLIM entrerà nell’orbita lunare il giorno di Natale, poi trascorrerà quasi un mese a prepararsi per il suo tentativo di atterraggio di dimostrazione tecnologica. Un successo renderebbe il Giappone la 5ª nazione a mandare una sonda sulla Luna, dopo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e l’India. Questo atterraggio potrebbe anche aprire le porte a imprese esplorative ancora più ambiziose.

“SLIM mira a ottenere un atterraggio preciso con una precisione inferiore a 100 metri,” hanno spiegato i funzionari della JAXA. “Ciò segna un atterraggio di precisione senza precedenti su un corpo gravitazionale come la Luna, e si prevede che i risultati contribuiranno ai programmi come l’esplorazione spaziale internazionale che sono attualmente in studio“.

SLIM trasporta anche 2 minisonde, il cui dispiegamento sulla superficie lunare dovrebbe avvenire dopo l’atterraggio. Il duo fotograferà il sito, aiuterà il team SLIM a monitorare lo stato della sonda madre e fornirà un “sistema di comunicazione indipendente per la comunicazione diretta con la Terra“, ha spiegato JAXA.

Il 2° tentativo

Il tentativo di atterraggio sulla Luna di SLIM non sarà il primo per un veicolo spaziale giapponese: una missione privata aveva provato la delicata operazione all’inizio di quest’anno. Il veicolo spaziale, il lander Hakuto-R, costruito dalla società ispace con sede a Tokyo, ha raggiunto con successo l’orbita lunare ma si è schiantato durante il tentativo di atterraggio.