Dalla “Luna Fredda” alla “Stella di Natale” (che non è una stella): 2 sorprese nel cielo festivo

MeteoWeb

Il periodo delle festività natalizie è davvero propizio per uscire e ammirare il cielo notturno al tramonto. Quest’anno ci sono 2 sorprese festive: una Luna Piena speciale e un pianeta luminoso che si maschera da “Stella di Natale“. Se avete ricevuto in regalo, o disponete già, di un telescopio o un binocolo, saranno validi alleati, ma in generale potrete semplicemente usare i vostri occhi, senza ausilio di strumenti.

Poiché la Luna Piena è opposta al Sole nel cielo, ed è illuminata al 100%, la “Luna Fredda” di dicembre è la più alta nel cielo notturno dell’emisfero settentrionale semplicemente perché rispecchia il movimento del Sole, che ora raggiunge il suo punto più basso durante il giorno. Nell’emisfero meridionale avviene il contrario.

La Stella di Natale e la Luna “Fredda”

Condizioni meteo permettendo, stasera trascorrete qualche minuto osservando il cielo notturno perché quest’anno ci sono 2 bellissimi oggetti a Est da guardare. Non appena cala il crepuscolo, il luminosissimo pianeta Giove sembrerà spodestare tutti gli astri, assumendo il titolo, un po’ forzato, di “Stella di Betlemme” o “Stella di Natale“, in alto a Sud/Est sopra una Luna quasi piena bassa a Nord/Est, che si appresta di assumere la veste di “Luna Fredda”.

La 13ª e ultima Luna Piena del 2023 sorgerà il 27 dicembre, e sarà la prima dell’inverno. La “Luna Fredda di Natale” sarà ufficialmente illuminata al 100% alle 01:34 ora italiana, e si potrà ammirare mentre sorge a Est al crepuscolo, la sera prima e la sera successiva. Si innalzerà più in alto nel cielo notturno rispetto a qualsiasi altra Luna Piena dell’anno.

La Luna Piena di dicembre è sempre nel punto più alto nel cielo. Nei giorni intorno al Solstizio, la notte più lunga dell’anno, la “Luna Fredda” prende un percorso più alto, più a Nord, attraverso il cielo notturno. Ciò perché la Luna è opposta al Sole, che in questo periodo dell’anno è basso nel cielo. Di conseguenza, la Luna resta sopra l’orizzonte più a lungo rispetto ad altri periodi dell’anno e passa il più vicino possibile allo zenit (il punto direttamente sopra di noi) rispetto al resto dell’anno.

Il nome popolare della Luna Piena di dicembre, “Luna Fredda“, è un nome Mohawk, secondo l’Old Farmer’s Almanac. Altri nomi includono Long Night Moon (un riferimento al Solstizio, la notte più lunga dell’anno), Drift Clearing Moon, Hoar Frost Moon, Snow Moon e Winter Maker Moon.