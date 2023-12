Maltempo Lombardia, violente raffiche di vento in Valtellina: bufera di neve a Livigno | VIDEO

MeteoWeb

Oggi anche Valtellina e Valchiavenna sono state flagellate dalle violente raffiche di vento che hanno interessato l’arco alpino. Spiccano le raffiche di 172km/h registrate a Livigno, travolta da una bufera di neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Segnaliamo anche raffiche di 101km/h a Bormio. Anche le temperature hanno raggiunto livelli elevati per il periodo, con picchi di +19°C.

Il vento ha colpito più intensamente il mandamento di Morbegno – l’area più a ridosso del Lago di Como – e la Valchiavenna. Tuttavia, dalla centrale operativa del Comando provinciale di Sondrio dei Vigili del Fuoco non hanno segnalato particolari criticità, non avendo registrato richieste di intervento nell’arco dell’intera giornata. Più problematica, invece, la situazione nel pomeriggio in alta Valtellina, più che altro in territorio comunale di Valdidentro per una bufera di vento e neve che, per un certo tempo, ha interrotto la transitabilità del passo alpino del Foscagno, la strada che collega la Lombardia alla località turistica di Livigno. Poi, gradualmente, la situazione meteo è andata migliorando ed è stato possibile soccorrere gli automobilisti nelle auto bloccate nella neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: