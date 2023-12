Torna il maltempo nell’ultima notte dell’anno: pioggia in Pianura Padana e neve sulle Alpi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una veloce perturbazione sta riportando il maltempo su parte d’Italia nell’ultimo giorno del 2023, con pioggia sulle regioni del Nord e neve sulle Alpi. Piogge sparse deboli o moderate sono in atto nella Pianura Padana, mentre la neve scende fino ai 1000 metri, localmente anche fino ai 700 metri ma senza accumulo. Bellissime le immagini che arrivano dalla Valle d’Aosta, dove Cervinia si trova sotto una fitta nevicata che crea uno splendido paesaggio. Nevica anche sulle Alpi in Piemonte e Lombardia ma la neve più forte è in atto in Trentino Alto Adige

Mentre in questo momento in Pianura Padana le temperature oscillano tra +7 e +8°C, con +8°C a Milano, +7°C a Torino e Verona, abbiamo -5°C a Sestriere e Livigno, -4°C a Cervinia, -1°C a Bardonecchia, 0°C a Sestriere, Balme, Vipiteno, Brunico, +3°C a Trento, Bolzano.

Bellissima nevicata a Cervinia

Domani, nel giorno di Capodanno 2024, lunedì 1 gennaio, il maltempo si sposterà al Centro/Sud.

