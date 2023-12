Il misterioso aereo spaziale X-37B pronto per il lancio, nuova missione segreta

MeteoWeb

Il misterioso aereo spaziale X-37B della US Space Force è pronto a spiccare il volo per la 7ª volta. La Space Force e SpaceX “stanno facendo gli ultimi preparativi” per il lancio previsto l’11 dicembre. Il decollo del velivolo è previsto a bordo di un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA in Florida durante una finestra di 10 minuti che si aprirà alle 20:14 ora locale del 10 dicembre (02:14 ora italiana dell’11 dicembre).

Nuova missione per l’aereo spaziale X-37B

Si ritiene che la Space Force possieda 2 veicoli X-37B, entrambi costruiti da Boeing. Questi aerei spaziali assomigliano molto agli Space Shuttle della NASA, ma sono molto più piccoli: entrambi gli X-37B potrebbero entrare nella stiva di carico di un singolo Space Shuttle.

Entrambi i velivoli X-37B hanno effettuato fino ad oggi un totale di 6 missioni, ciascuna più lunga e ambiziosa della precedente. Il volo più recente, noto come OTV-6 (Orbital Test Vehicle-6), è atterrato nel novembre 2022 dopo avere orbitato intorno alla Terra per 908 giorni.

Non è chiaro quanto durerà il prossimo volo, OTV-7: Space Force rilascia pochi dettagli sulle missioni X-37B, poiché la maggior parte dei loro payload sono segreti. È probabile che alcuni di questi siano nuovi strumenti di ricognizione. I funzionari militari affermano da tempo che l’X-37B viene utilizzato principalmente come banco di prova per le nuove tecnologie.

X-37B trasporta però anche payload civili. Ad esempio, uno degli esperimenti non segreti su OTV-7 è Seeds-2, un progetto della NASA che testerà come i semi vengono influenzati dall’esposizione a lungo termine alle radiazioni spaziali.

I lanci

Le prime 5 missioni X-37B sono state lanciate a bordo dei razzi Atlas V della United Launch Alliance, e la più recente è partita con un Falcon 9 di SpaceX. OTV-7 sarà la prima a utilizzare il potente Falcon Heavy.

Falcon Heavy ha 8 missioni al suo attivo fino ad oggi. È stato lanciato l’ultima volta ad ottobre: ha “spedito” la sonda Psyche della NASA verso il bizzarro asteroide metallico con lo stesso nome.