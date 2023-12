Prima neve di stagione imbianca il Bruncu Spina, fiocchi ad alta quota

MeteoWeb

La prima nevicata della stagione ha imbiancato i monti del Bruncu Spina a Fonni, il paese più elevato della Sardegna. I fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere all’alba a un’altitudine superiore ai 1.400 metri, in un contesto in cui il termometro segnava valori sotto zero. Nel corso della tarda mattinata, le temperature sono risalite e la neve ha iniziato a sciogliersi. Le previsioni dell’ufficio meteorologico dell’Aeronautica militare di Decimomannu indicano che già da domani le temperature torneranno a salire, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel corso dell’intera giornata odierna, si prevedono ancora precipitazioni piovose, che alle quote più elevate assumeranno caratteristiche nevose. Tuttavia, non sono attesi disagi significativi per la circolazione stradale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: