Meteo, temperature già molto basse in Piemonte: in arrivo una notte glaciale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo la neve arrivata fino in pianura ieri, in Piemonte le temperature stanno piombando su valori molto bassi nell’attesa di una notte che si annuncia glaciale. In serata, ci sono già località a -1°C in pianura, mentre in montagna siamo a livelli glaciali. Tra le temperature attuali più rilevanti, segnaliamo: -2°C a Venaria, Caluso, Baldissero d’Alba, -1°C ad Avigliana, Rivoli, 0°C a Domodossola, Acqui Terme, +1°C a Vercelli, Biella, Asti, Brandizzo, +2°C a Cuneo, Pinerolo, Saluzzo, Bra, +3°C ad Alessandria. In montagna, spiccano i -13°C attuali al Colle dell’Agnello, -11°C a Sauze di Cesana e alla Rocca dell’Abisso, -10°C al Rifugio Vaccarone (Giaglione), -9°C al Rifugio Gastaldi (Balme), -8°C a Sestriere, Colle Bercia, -6°C a Bardonecchia e al Colle Lombarda.

Domani, mercoledì 6 dicembre, sono attese temperature minime eccezionali in Piemonte, con località in pianura che potrebbero piombare fino a -8°C.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, la collina morenica tra Reano e Villarbasse, nel Torinese, imbiancate dalla neve questa mattina.

La collina morenica tra Reano e Villarbasse imbiancata dalla neve in Piemonte

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: