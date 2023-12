Il vento continua a creare problemi nelle Marche: danneggiata anche una chiesa nel Fermano

MeteoWeb

Prosegue nelle Marche l’allerta meteo per vento forte che, anche nel pomeriggio, ha causato ulteriori disagi in tutte cinque le province e centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco dopo quelli della notte e di questa mattina. Nel Fermano, i pompieri hanno compiuto una trentina di interventi nel pomeriggio: tra le chiamate, quella che riguarda la Chiesa della Sacra Famiglia in viale Sarajevo a Porto San Giorgio dove si registrano problemi alla copertura. Gli interventi hanno riguardato varie zone della provincia per alberi e rami caduti, anche su auto, o pericolanti, danni a edifici, in particolare tetti e cavi di energia elettrica staccati dalle raffiche di vento.

In provincia di Macerata, sono una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco che stanno operando, da oltre 4 ore, anche per un incendio di zona boscata in contrada Fonte Murata a Morrovalle; le fiamme si sono avvicinate a una casa ma al momento sembrano sotto controllo e, delle tre squadre intervenute, una è rimasta a sorvegliare eventuali focolai residui e per bonificare la zona.

Disagi diffusi, sia nell’hinterland e sia sulla costa, anche nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno: dalla scorsa notte i Vigili del Fuoco sono impegnati costantemente per centinaia di chiamate riguardanti alberi caduti, a volte su auto, e danni a edifici, soprattutto relativi a coperture, tetti, tegole e cartellonistica e cavi elettrici. Al momento non si registrano feriti.

