Allerta Meteo, arriva il Ciclone dell’Epifania: forte maltempo e tanta neve

Splende il sole ed il clima è mite su gran parte d’Italia in questi primi giorni del 2024, anche se nebbie e foschie danno al clima una parvenza d’inverno in pianura Padana. La situazione meteo rimarrà stabile per altri due-tre giorni, ma poi cambierà per un brusco peggioramento – il primo del nuovo anno – a poche ore dall’Epifania. Un violento ciclone proveniente dall’oceano Atlantico, infatti, arriverà sull’Italia proprio insieme alla Befana, Sabato 6 Gennaio, apportando maltempo sull’Italia a partire dalla serata di Venerdì 5 sulle Regioni del Nord.

Il ciclone sarà particolarmente intenso: Sabato, nel giorno dell’Epifania, si posizionerà nel cuore del mar Tirreno con circa 997hPa di bassa pressione e un forte gradiente barico che alimenterà venti impetuosi in tutt’Italia.

Tuttavia, il freddo arriverà soltanto dopo il transito di questa tempesta: da Domenica sera al Nord e da Lunedì 8 al Centro/Sud. Fino a Sabato (compreso) il clima rimarrà decisamente mite, nonostante il maltempo, su gran parte d’Italia. Avremo fenomeni estremi quali piogge torrenziali, temporali, trombe d’aria e mareggiate, mentre la neve cadrà copiosa soltanto al Nord, sulle Alpi e fino a bassa quota in Piemonte, con accumuli molto abbondanti oltre gli 800–900 metri su tutto l’arco alpino tra venerdì sera e sabato.

Con il calo delle temperature e la persistenza del maltempo, da domenica sera arriverà la prima neve della stagione anche sull’Appennino centro/meridionale ma di questo trend parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

