Allerta Meteo, da domani nuovo ciclone sull’Italia: forti temporali al Sud

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia sotto il profilo meteorologico: sulle Regioni Adriatiche persistono nubi, foschie e un alto tasso di umidità che mantiene le temperature molto basse, su valori tipicamente invernali, dopo le forti piogge di stamani in Puglia. Ancora maltempo per instabilità diffusa anche in Calabria e Sicilia, nubi sparse pure nel Lazio centro/settentrionale e in Piemonte con nevicate fino a bassa quota nelle aree alpine. Ampie schiarite, invece, al Nord/Est, in Toscana, Umbria, Campania e Sardegna meridionale.

Domani, mercoledì 10 gennaio, inizierà un nuovo peggioramento con piogge e temporali sin dal mattino nella Sicilia orientale. I fenomeni più intensi colpiranno Catania e Siracusa, intensificandosi poi nel pomeriggio/sera quando le precipitazioni diventeranno torrenziali nell’area etnea, con autentici nubifragi. Altri forti temporali colpiranno il Tirreno centrale, tra la Sardegna e l’arcipelago campano, lambendo le coste e provocando nubifragi e tempeste di fulmini sulle isole pontine, su Capri e Ischia. Il maltempo interesserà in pieno la Sicilia.

Il maltempo proseguirà anche dopodomani, giovedì 11 gennaio, con ulteriori piogge e temporali su gran parte del Centro/Sud. Le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento su Calabria e Sicilia, dove avremo le precipitazioni più abbondanti: la neve cadrà soltanto in alta quota, sulle montagne (oltre i 1.600 metri di altitudine), decisamente abbondante sull’Etna.

La situazione cambierà nel weekend: da venerdì 12 e fino a domenica 14 il meteo migliorerà, avremo ampie schiarite in tutt’Italia, tornerà a splendere il sole un po’ ovunque ma con temperature in netto calo al Sud su valori tipicamente invernali. Il soleggiamento diurno limiterà il freddo, che però sarà particolarmente pungente nelle ore notturne complice l’inversione termica indotta proprio dall’assenza di nubi.

