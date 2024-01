Allerta Meteo: domani scuole chiuse a Potenza

MeteoWeb

Il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha disposto la chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine e grado della città di Potenza, escluse le strutture educative degli asili nido e le sedi universitarie cittadine, nella giornata di sabato 20 gennaio. La decisione è stata presa a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale e sentito l’ufficio di Protezione Civile comunale, per repentino abbassamento delle temperature e le previste precipitazioni nevose.

