Allerta Meteo Sicilia: anche domani piogge, temporali e forte vento

In Sicilia, continuerà anche domani, venerdì 12 gennaio, il maltempo provocato da un ciclone sulle regioni meridionali. Dopo le piogge torrenziali delle scorse ore, che hanno causato allagamenti e disagi, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 12 gennaio. L’allerta interessa tutta la regione. “Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, i venti saranno “localmente forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori ionici e sulla Sicilia occidentale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

