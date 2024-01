Asteroide colpisce la Terra, la NASA aveva previsto l’impatto

MeteoWeb

Gli scienziati hanno previsto con precisione l’impatto di un piccolo asteroide lo scorso fine settimana, mostrando una capacità che sarà utile nel caso in cui un massiccio e più pericoloso sasso spaziale punti la Terra. Domenica 21 gennaio, un asteroide largo circa 1 metro si è disintegrato nell’atmosfera terrestre nei cieli della Germania, vicino a Berlino, generando una palla di fuoco segnalata da osservatori in tutta Europa.

Asteroide colpisce la Terra, la NASA sapeva che stava arrivando

La NASA sapeva che il sasso spaziale stava arrivando e ha avvertito le persone di stare all’erta. “Attenzione: un piccolo asteroide si disintegrerà come bolide innocuo a Ovest di Berlino, vicino a Nennhausen, poco prima delle 01:32 del mattino ora locale. Gli osservatori lo vedranno se il cielo sarà sereno!” ha dichiarato la NASA su X (ex Twitter), 24 minuti prima dell’impatto, che effettivamente si è verificato all’orario previsto.

La scoperta di 2024 BX1

L’oggetto impattatore, designato 2024 BX1, era stato scoperto meno di 3 ore prima da Krisztián Sárneczky presso la SPiszkéstető Mountain Station dell’Osservatorio Konkoly vicino a Budapest, in Ungheria. Secondo gli ufficiali della NASA, 2024 BX1 è stato l’8° asteroide rilevato prima dell’impatto col nostro pianeta.

La traiettoria dell’asteroide è stata tracciata con successo dal sistema di valutazione dei rischi Scout, gestito dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel Sud della California. Scout ha previsto con successo l’impatto, prevedendo un orario di collisione accurato entro un secondo e una posizione precisa entro 100 metri, secondo la NASA.

Scout, però, non lo ha fatto da solo. Il programma ha raccolto dati dal Minor Planet Center (MPC) dell’Unione Astronomica Internazionale, il centro di raccolta per le osservazioni di asteroidi e altri piccoli corpi nel nostro Sistema Solare. Sárneczky aveva inviato i dati su 2024 BX1 al MPC, così come gli altri osservatori che hanno iniziato a monitorare il masso spaziale dopo la scoperta.

“Probabilità del 100% di impatto”, possibili meteoriti

“Settanta minuti dopo che 2024 BX1 è stato avvistato per la prima volta, Scout ha segnalato una probabilità del 100% di impatto sulla Terra e ha iniziato a restringere la posizione e l’orario,” ha dichiarato la NASA in una nota. “Con il proseguire del monitoraggio e l’arrivo di ulteriori dati nell’arco dell’ora successiva, Scout ha migliorato le stime dell’orario e della posizione“.

Questa posizione era a circa 60 km a Ovest di Berlino. La NASA ha anche riferito che potrebbero esserci meteoriti a terra in quell’area, piccoli frammenti di 2024 BX1 che sono sopravvissuti all’ardente viaggio attraverso l’aria terrestre.

Il monitoraggio degli asteroidi

Tenere sotto controllo gli asteroidi potenzialmente pericolosi è uno dei principali compiti della NASA. Il Congresso ha chiesto all’agenzia di individuare e monitorare almeno il 90% di tutti gli asteroidi spaziali near-Earth che abbiano almeno 140 metri di larghezza, abbastanza grandi da causare problemi seri in caso di impatto con il nostro pianeta.

Asteroidi così grandi sono più facili da individuare rispetto a 2024 BX1, quindi probabilmente saremmo a conoscenza di un possibile impatto con molto più anticipo rispetto a quanto accaduto nel fine settimana. La procedura sarebbe probabilmente simile, con Scout che genera e raffina le previsioni di collisione basate su osservazioni in continuo miglioramento.

Asteroidi, meteore, meteoriti e bolidi

Gli asteroidi sono piccoli corpi rocciosi o metallici presenti nel sistema solare, principalmente nella fascia tra Marte e Giove. Quando un asteroide entra nell’atmosfera terrestre, diventa una meteora, comunemente nota come stella cadente. La frizione atmosferica riscalda la meteora, generando una luminosa scia visibile nel cielo notturno. Se una meteora sopravvive al passaggio atmosferico e raggiunge la superficie terrestre, diventa un meteorite.

Un bolide è un tipo di meteora particolarmente luminosa e spettacolare, spesso associato a una significativa massa e velocità. Questi fenomeni sono causati dalla combustione accelerata del materiale meteorico a causa dell’intensa frizione con l’atmosfera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.