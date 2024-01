Bora a 100 km/h a Trieste, -9°C nelle montagne del Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Temperature in deciso calo in Friuli Venezia Giulia, con forte vento di bora a Trieste e sul Carso che soffia con una media di 70 km/h e raffiche intorno ai 100 km/h. I vigili del fuoco nel corso della notte e in mattinata sono impegnati in diversi interventi, anche per alberi abbattuti. Rigide le temperature questa mattina con Trieste a +3°C, Gorizia 0°C, Udine +4°C, Pordenone +2°C, Tolmezzo e Tarvisio -1°C, Piancavallo -1,5°C, Forni di Sopra -2°C, Sappada -3°C, sul monte Zoncolan -6°C, sul Lussari -9°C.

