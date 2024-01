Francia nella morsa del grande gelo: -14°C in pianura per il secondo giorno consecutivo

MeteoWeb

Secondo giorno consecutivo di grande gelo in Francia oggi, dopo le temperature glaciali. I valori odierni hanno raggiunto nuovamente picchi estremi, seppur non così esagerati come quelli di ieri. In ogni caso in tutte le città del Paese le temperature sono scese abbondantemente sottozero con valori eccezionali nelle campagne, dal Nord al Sud fino ai litorali dell’oceano Atlantico dov’è molto raro raggiungere valori come quelli odierni, fino a -6°C sulle coste.

Di seguito le temperature minime più significative di oggi in Francia:

-13,7°C a Obersteinbach

a Obersteinbach -12,3°C a Wimmenau

a Wimmenau -11,7°C a Gros-Réderching

a Gros-Réderching -11,3°C a Saint-Bonnet-le-Troncy

a Saint-Bonnet-le-Troncy -10,9°C a Buhl-Lorraine

a Buhl-Lorraine -10,5°C a Butot

a Butot -10,4°C a Bulson

a Bulson -10,2°C a Reims

a Reims -9,6°C a Flers

a Flers -9,0°C a Nevers e Arras

a Nevers e Arras -8,9°C a Nancy

a Nancy -8,6°C a Monswiller

a Monswiller -8,3°C a Troyes

a Troyes -7,2°C a Continvoir

a Continvoir -7,1°C a Fontenermont

a Fontenermont -6,9°C a Lille

a Lille -6,8°C a Saint-Philbert-sur-Risle

a Saint-Philbert-sur-Risle -6,7°C a Bourges

a Bourges -6,3°C a Strasburgo

a Strasburgo -6,1°C a Bordeaux

a Bordeaux -6,0°C a Rennes

a Rennes -5,9°C a Caen

a Caen -5,7°C a Saint-Brevin-les-Pins

a Saint-Brevin-les-Pins -5,1°C a Tolosa

a Tolosa -3,7°C a Parigi

Ieri è stata una giornata davvero eccezionale nel Paese transalpino con un valore termico storico di -14,7°C nella città di Arras che ha stabilito il record assoluto da 40 anni, battendo il primato risalente al 1987. Contemporaneamente, però, a Capo Sagro nel nord della Corsica la temperatura raggiungeva i +18,3°C con uno sbalzo nazionale nel territorio francese di 33°C: un dato davvero eccezionale.

Spettacolare lo zoom del satellite Copernicus su Parigi completamente imbiancata: