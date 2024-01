Oggi l’ultimo dei Giorni della Merla: arriva la Candelora, “dell’inverno siamo fora”?

MeteoWeb

Verso la fine di gennaio inizia a intravedersi la fine dell’inverno e l’avvicinarsi della primavera. In questo contesto, i “Giorni della Merla” e la Candelora diventano momenti simbolici, posizionandosi a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. È consuetudine, quindi, tentare di pronosticare il meteo delle settimane successive.

I 3 “Giorni della Merla“, che terminano oggi, secondo la tradizione popolare, sono considerati i giorni più freddi dell’anno. Questo periodo è atteso con speranza dai freddofili e temuto da altri, creando ogni anno l’interrogativo sulla sua aderenza alla tradizione. Va ricordato che il picco di freddo varia nelle diverse regioni d’Italia, influenzato dalle peculiarità climatiche, dal livello di soleggiamento, dall’inerzia termica del mare e dalla traiettoria delle irruzioni fredde che solitamente si verificano nel trimestre invernale.

Dai Giorni della Merla alla Candelora: dell’inverno “siamo fora”?

Dopo i Giorni della Merla, l’attenzione si rivolge immediatamente alla Candelora, un giorno simbolico che si colloca a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. In questo periodo è consuetudine anticipare le condizioni meteorologiche delle settimane successive. La festa della Presentazione di Gesù al Tempio, celebrata il 2 febbraio, a 40 giorni dal Natale, è nota anche come la Purificazione di Maria e popolarmente come la “Candelora“. Durante questa ricorrenza, si benedicono ceri e candele nelle chiese, una tradizione che risale all’epoca dell’imperatore Giustiniano e che fu introdotta a Roma nel Settimo secolo con una processione penitenziale voluta da papa Sergio I (687-701).

Attorno al 2 febbraio, la tradizione storica e popolare ci ha tramandato detti e proverbi, tra cui il famoso “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora“, un antico proverbio legato al rituale della Candelora introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno al 474 d.C., in sostituzione della cerimonia pagana dei Lupercali. Questo proverbio riflette la relazione tra la Candelora, il meteo e il susseguirsi delle stagioni.

La Candelora rappresenta una sorta di varco, tra l’inverno, in declino, e l’imminente primavera. È il momento propizio per i riti che cercano fecondità e fertilità, influenzando l’annata agricola imminente. Questo passaggio simbolico segna il transito dal “periodo oscuro” del calendario indoeuropeo, caratterizzato dal freddo, dall’oscurità e dalla morte invernale, verso il rinnovamento e la rinascita che si manifesta magnificamente con l’arrivo della primavera.

Le radici della Candelora affondano nelle antiche celebrazioni, legate principalmente alle divinità romane. Nella Roma antica, il mese di febbraio rappresentava un momento di caos, di transizione tra vecchio e nuovo, e ancora oggi è associato al Carnevale, una festa di confusione e ribaltamento delle regole.

Candelora, i proverbi

Un detto salentino recita: “Te la Candelora la vernata è ssuta fora, ma ci la sai cuntare nc’e’ nu bbonu quarantale” (Della Candelora l’inverno è già passato, ma se fai bene i calcoli, ci sono ancora ben 40 giorni altri”. I triestini dicono: “Candelora piova e Bora, del’inverno semo fora, Candelora sol el vento del’inverno semo dentro”. Ed ancora: “A la Cannilora, ogni gaddina veni a ova” (ogni gallina, anche quella più giovane, inizia a fare le uova”; “Pi la Cannilora figghia a vecchia e figghia a nova” ( gallina vecchia e giovane fanno le uova). Divertente il proverbio siciliano: “Ppà Cannalora a mmirnata ie fora ma se fora un iè, n’atri quaranta jorna cci n’è” (Se il tempo nel giorno della Candelora è buono, allora sì che l’inverno sta per finire. In caso di pioggia e vento, il brutto tempo continuerà per altri 40 giorni con un marzo, a livello meteorologico, freddo e piovoso).

In Lombardia si dice: “Alla Madonna della Candelora dall’inverno siamo fuori, ma se nevica o tira vento 40 giorni siamo ancora dentro”; in Toscana, a differenza di molti altri proverbi, si considera finito l’inverno in caso di brutto tempo: “Se piove o se gnagnola dell’inverno semo fora”.

Proseguendo: “Si purificatio nivibus, Pasqua floribus. Si purificatio floribus, Pasqua nivibus“, ossia, se il 2 febbraio nevica, la Pasqua sarà fiorita. Viceversa, se della Candelora le gemme sono già sbocciate, si tratta di un falso allarme: a Pasqua sarebbe caduta la neve e l’inverno sarebbe stato più lungo. Un detto latino recita: “Sole micante, die Purificante, frigor peior postquam ante” (Se il Sole ammicca il giorno della Candelora, seguirà un freddo ben peggiore di prima”. “Candelora in foglia, Pasqua in neve”; “Candelora scura dell’inverno non si ha paura” ; “Se nevica per la Candelora, sette volte la neve scola”; “Da Candalora cu on avi carni s’impigna a figghijola”; “Pa Cannilora u brascirr fora”.

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni

Per quanto riguarda la situazione attesa nei prossimi giorni, il clima sull’Italia adriatica e meridionale rimarrà freddo per l’intera settimana, senza presentare fenomeni meteorologici come maltempo o nevicate. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali, tipicamente invernali. Il Paese sarà ai margini di un’area di bassa pressione tra i Balcani e il Mar Nero. Gli influssi nord/orientali porteranno aria fresca in tutto il Mediterraneo centro/orientale, mentre l’Anticiclone delle Azzorre si estenderà su Portogallo, Spagna e Francia.

Nel corso dei prossimi giorni, le Regioni Adriatiche e il Sud dell’Italia continueranno a sperimentare condizioni meteo simili a quelle attuali: ampie schiarite, cielo sereno, ma con temperature rigide, specialmente durante le ore notturne. Questa situazione perdurerà per l’intera settimana, compreso il weekend. Non sono previsti eccessi termici, ma piuttosto un mantenimento delle temperature invernali senza variazioni significative.

