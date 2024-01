Giorni della Merla 2024 al via da oggi: ecco significato e previsioni, tra meteo e tradizione

MeteoWeb

Al via da oggi i Giorni della Merla 2024: sono una tradizione popolare italiana che indica gli ultimi 3 giorni di gennaio (29, 30 e 31). Secondo la tradizione, questi giorni sarebbero i più freddi dell’anno, caratterizzati da gelo e neve. L’origine di questa tradizione è incerta, ma una delle leggende più diffuse narra che una merla bianca, con i suoi piccoli, si rifugiò in un comignolo per ripararsi dal freddo. Il freddo era così intenso che la merla e i suoi piccoli rimasero nel comignolo per 3 giorni, uscendone il 1° febbraio completamente neri a causa della fuliggine. Da quel giorno, tutti i merli sarebbero diventati neri.

Giorni della Merla 2024, il significato

I “Giorni della Merla” sono una tradizione italiana che identifica i 3 giorni più freddi dell’anno. La tradizione lega il freddo intenso al passaggio di una merla durante l’inverno. Il significato risiede nell’associazione tra il gelo e l’arrivo di questa specie di uccello, unendo la saggezza popolare al clima rigido. Il concetto persiste nella cultura italiana, anche se la realtà climatica spesso diverge dalla tradizione.

I giorni più freddi dell’anno?

La credenza popolare secondo cui i Giorni della Merla siano i più freddi dell’anno è basata sull’assunto per cui il mese di gennaio è il più freddo dell’anno in Italia. I Giorni della Merla, che si verificano alla fine del mese, vengono quindi considerati i giorni più freddi dell’anno. Tuttavia, non c’è alcuna prova scientifica che supporti questa credenza. Le statistiche disponibili indicano che la prima ‍metà di gennaio dovrebbe essere la più‍ fredda⁢ dell’anno per il Nord Italia, per ​il Centro Italia, la seconda‌ metà di gennaio, mentre per il⁤ Sud è solitamente l’inizio⁤ di febbraio.

La credenza che rende tali giorni un indicatore del tempo primaverile è anch’essa basata sull’osservazione. In genere si dice che se i Giorni della Merla sono freddi, la primavera arriva presto. Se invece sono caldi, la primavera arriva in ritardo. Tuttavia, anche questa credenza non è supportata da prove scientifiche. In realtà, il tempo primaverile è determinato da una serie di fattori, tra cui la posizione del sole, la temperatura dell’oceano e le condizioni meteorologiche di tutto il mondo.

Detti e proverbi

Sono diversi i proverbi popolari noti in varie regioni, eccone alcuni:

“Se nei giorni della merla fa brutto, in primavera è tutto asciutto. Se invece c’è bello, porta sempre l’ombrello”

“Se i giorni della merla son freddi e neri, l’inverno è finito, ma se sono miti e chiari, l’inverno è ancora lungo e amaro”

“Se i giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”

“Quando canta il merlo, siamo fuori dell’inverno”

Le previsioni meteo per i Giorni della Merla 2024

Le previsioni meteo per i Giorni della Merla 2024 indicano che, almeno per la maggior parte d’Italia, le temperature saranno miti. Da ciò è escluso il Meridione: un’ondata di freddo caratterizzerà infatti il Sud Italia, in modo particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

La situazione meteo

