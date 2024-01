Grande gelo e tanta neve tra Italia e Balcani: -20°C in Grecia, aspettando l’Anticiclone…

MeteoWeb

Quella che inizia oggi sarà la settimana del grande Anticiclone delle Azzorre: l’alta pressione si posizionerà sul Mediterraneo occidentale provocando una grande anomalia di caldo soprattutto in Spagna, ma anche in Francia e in alcune zone d’Italia. Questa prospettiva, però, per quanto sia imminente, rischia di distogliere l’attenzione dalla situazione meteo di queste ore che invece sono ancora tipicamente invernali, almeno in Italia e nell’Europa orientale.

Anche stamani, infatti, abbiamo avuto temperature minime glaciali sui Balcani, nell’Europa dell’est e su gran parte d’Italia. Tra le principali città balcaniche, infatti, la temperatura è crollata fino a -11,4°C a Bucarest, -9,4°C a Sofia, -8,6°C a Lubiana, -6,3°C a Belgrado, ma spiccano i dati clamorosi della Grecia settentrionale dove la temperatura ha raggiunto addirittura -19,8°C ai 594 metri di altitudine di Neos Kaykasos, al confine con la Macedonia del Nord e alla stessa latitudine di Napoli. Più a Sud la temperatura è crollata a -16,6°C ai 606 metri di altitudine di Ptolemaida, -15,4°C ai 660 metri di altitudine di Kozani e -15,2°C ai 637 metri di altitudine di Florina.

Anche in Italia ha fatto molto freddo questa mattina, in tutta la pianura Padana dove la colonnina di mercurio è piombata a -9,5°C a Botteghino di Zocca (Bologna), a -9,2°C a Castell’Alfero (Asti), a -8,9°C a Garofano (Modena), a -7,1°C a Pontida (Bergamo) e a Gaiarine (Treviso), ma soprattutto nelle zone interne dell’Appennino dove l’inversione termica ha spinto la colonnina di mercurio molto in basso fino a -9,8°C a Cascia, -6,3°C ad Isernia, -6,2°C a Nepi, -6,0°C a Città di Castello, -5,7°C ad Avezzano, -5,3°C a Foligno, -4,6°C a Fabriano, -4,1°C a Rieti, -3,1°C a Benevento, -2,9°C a Cassino, -2,6°C a Firenze, -2,1°C a Frosinone, -1,9°C a Fano e Senigallia, -1,5°C a Pisa.

La neve, caduta abbondante nei giorni scorsi (vedi le spettacolari immagini dei satelliti MODIS della NASA nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo), ha contribuito al calo termico con l’effetto albedo.

Temperature in forte aumento, invece, nell’Europa occidentale e settentrionale per il fronte caldo della tempesta Isha che nella notte ha fatto impennare le temperature su valori di gran lunga superiori a quelli del weekend. Le temperature minime giornaliere, infatti, sono state di +9°C a Londra, Parigi e Bruxelles, +8°C a Liverpool, +7°C a Manchester e Newcastle, +6°C a Leeds, +5°C ad Amsterdam e Glasgow, +4°C a Belfast ed Edimburgo, +3°C a Copenaghen, +2°C a Berlino e Oslo, 0°C a Stoccolma, -2°C a Varsavia, Helsinki, Riga e Tallin.

Nei prossimi giorni la situazione cambierà per la risalita dell’Anticiclone delle Azzorre dall’oceano Atlantico, ma attenzione ai dettagli: sarà caldissimo in montagna, specie sulle Alpi occidentali, e localmente anche al suolo, ma non mancheranno condizioni meteo persistenti su connotati invernali sulle Regioni adriatiche e al Sud, dove già domani avremo ancora piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: