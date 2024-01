Spazio, interrotte le comunicazioni con il lander Peregrine diretto verso la Luna

MeteoWeb

La strada del lander Peregrine verso la Luna sta presentando diversi problemi. L’azienda Astrobotic, che ha costruito il lander, lanciato oggi da Cape Canaveral, ha reso noto che si è improvvisamente interrotta la comunicazione fra il centro di controllo a Terra e Peregrine. L’azienda ha rilevato inoltre un’anomalia nel sistema di propulsione di Peregrine, probabilmente all’origine dell’instabilità del sistema di puntamento solare. “Se questo problema sarà confermato, potrebbe compromettere la capacità del veicolo di fare un atterraggio morbido sulla Luna”.

I sensori solari, sui quali è stata rilevata l’anomalia, fanno parte del sistema che permette di controllare la navigazione di Peregrine, insieme ai giroscopi e gli accelerometri. Sono questi, secondo la scheda tecnica del veicolo, gli elementi che fanno parte del sistema per il controllo di assetto, che serve a mantenere i pannelli solari orientati verso il Sole durante la navigazione. A causa di questa anomalia nel sistema di puntamento, “la batteria del veicolo stava raggiungendo un livello basso”, scrive Astrobotic. Per questo l’azienda ha deciso di tentare una manovra per cercare di orientare i pannelli solari in modo corretto. Dopo quest’ultima manovra, è avvenuta in modo inatteso e improvviso la perdita di comunicazioni con il veicolo.

Peregrine è la prima sonda privata mandata nello spazio con l’obiettivo di atterrare sulla superficie lunare. L’allunaggio è previsto il prossimo 23 febbraio. A bordo della sonda c’è anche lo strumento PITMS – Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer – sviluppato nel Regno Unito in collaborazione con il Goddard Space Flight Center della NASA a Washington DC – che ha come obiettivo esplorare l’atmosfera della Luna misurando l’acqua e altre molecole. Lo strumento è costato 14 milioni di sterline di finanziamenti governativi attraverso l’adesione del Regno Unito all’Agenzia spaziale europea.