Maltempo Campania, neve nel Salernitano: mezzi spazzaneve in campo sulle strade

Nelle prime ore di oggi, a seguito delle forti nevicate in provincia di Salerno, sono intervenuti sei mezzi spargisale e spazzaneve del compartimento Anas Campania per agevolare la circolazione sulla strada statale 19ter tra i comuni di Caggiano e Auletta, sulla statale 19 al confine tra Campania e Basilicata tra i territori comunali di Padula, Montesano e Casalbuono e su un tratto della statale 166 degli Alburni che attraversa il passo della Sentinella tra San Rufo e Corleto Monforte, sempre in provincia di Salerno. L’intervento delle squadre Anas – si sottolinea in una nota – ha favorito anche il transito sulla viabilità alternativa, evitando disagi alla circolazione nell’intero territorio.

