Maltempo Catania, decine di interventi sulla costa ionica | VIDEO

Da ben 24 ore, i vigili del fuoco stanno incessantemente lavorando per affrontare gli effetti del maltempo nella zona di Catania, concentrando i loro sforzi soprattutto lungo la costa ionica, nei territori di Mascali, Riposto e Giarre. Finora, le squadre di soccorso hanno effettuato ben 60 interventi, affrontando situazioni varie come auto bloccate a causa di guasti, zone allagate e alberi caduti o in pericolo di crollare.

