Maltempo: domani nuova sospensione dei treni tra Faenza e Marradi

MeteoWeb

È stata riattivata alle 14.35 la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, sospesa dalle 8.30 di questa mattina a causa delle piogge che hanno interessato il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria. Durante lo stop è stato attivato un servizio di autobus. In considerazione della nuova allerta meteo, arancione, per criticità idrica e idrogeologica in quell’area, diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, il servizio fra Faenza e Marradi è previsto con autobus per l’intera giornata di domenica 7 gennaio. La circolazione ferroviaria sarà regolare fra Marradi e Firenze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: