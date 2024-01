Maltempo Liguria: picchi di oltre 100mm nel Genovese, raffiche di 80-90km/h

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo ha iniziato a colpire la Liguria oggi, con piogge diffuse su tutta la regione e forti venti, senza però causare particolari criticità. Le precipitazioni più intense hanno interessato il centro della regione. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti, segnaliamo: 114mm a Masone, 110mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 90mm a Cabanne di Rezzoaglio, 89mm a Campomorone, 79mm a Ruta di Camogli, 73mm a Genova Multedo, 71mm a Genova Marassi, 68mm a Fabbriche.

Soffiano, inoltre, forti i venti, di tramontana nel Ponente e di Scirocco nel Levante, con punte di 80-90km/h registrate a Casoni di Suvero (La Spezia).

“Come sempre in caso di allerta, anche gialla, raccomandiamo prudenza e attenzione negli spostamenti”, sottolinea l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone all’inizio dell’allerta meteo gialla per piogge sul Levante ligure dalle 18 di oggi alle 8 di domani. “La Regione rimarrà in contatto con i Comuni per monitorare la situazione – dichiara Giampedrone – Per rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta è possibile consultare i profili social e gli altri canali di comunicazione di Arpal e Regione Liguria”.

