Maltempo Puglia, intensa grandinata imbianca Gallipoli come fosse neve | FOTO

Continua il maltempo sulle regioni del Sud. La Puglia oggi è interessata da piogge e rovesci isolati, alternati ad ampie schiarite. Il fenomeno più rilevante è stata l’intensa grandinata che all’alba ha colpito Gallipoli, in provincia di Lecce. Anche se il fenomeno è stato localizzato e veloce, ha lasciato notevoli accumuli di grandine al suolo, che hanno imbiancato le strade come fosse neve. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

