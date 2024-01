Maltempo, ancora danni da vento a Palermo: si stacca intonaco dall’edificio del Tar | FOTO

MeteoWeb

Il forte vento continua a provocare danni a Palermo, dopo le criticità delle scorse ore con alberi abbattuti e lamiere divelte. Nel pomeriggio di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenute presso il “Palazzo Benso”, sede del Tribunale Amministrativo Regionale, tra via Butera e Piazza S. Spirito, a seguito del distacco di alcune porzioni d’intonaco da uno dei prospetti dell’edificio. Personale dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala ha provveduto ad effettuare “una puntuale verifica delle parti ammalorate, rimuovendo le porzioni in pericolo di distacco”.

“Sulla piazza si è ritenuto opportuno delimitare una porzione del marciapiede, al fine di tutelare il transito pedonale, nelle more del ripristino delle parti interessate. Sul posto erano presenti un funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo e un funzionario del Tribunale Amministrativo Regionale“, spiegano i pompieri.

