Meteo, Capodanno estremo: +2°C ad Asti e +19°C a Reggio Calabria. Allerta maltempo al Sud

Capodanno dalle temperature estreme sull’Italia: in pianura Padana fa freddo con nebbie e foschie che mantengono la colonnina di mercurio su valori molto bassi in pieno giorno, tanto che ad Asti la temperatura non ha ancora superato i +2°C, ad Alessandria siamo fermi a +3°C, Torino e Novara sono a +4°C, Piacenza, Lodi e Pavia a +5°C. Insomma, una parvenza d’inverno per il Nord dopo la neve della notte che rende magico e incantevole lo scenario di questo Capodanno sulle Alpi.

Totalmente diversa la situazione meteo al Centro/Sud, con temperature eccezionalmente miti, tipicamente primaverili, sulle Regioni meridionali e adriatiche: siamo a +19°C a Palermo e Reggio Calabria, +18°C a Barletta e Molfetta, +17°C a Catania, Messina, Pescara, Foggia, Lecce, Chieti e Cerignola. Il tradizionale bagno di Capodanno non è più una sfida per spiriti estremi nelle città del Sud, tanto che i partecipanti sono sempre di più (vedi foto di Catania pochi minuti fa):

Eppure proprio al Sud arriverà il maltempo nelle prossime ore. Nel pomeriggio/sera di oggi avremo forti temporali nel basso Tirreno, particolarmente intensi nella Calabria centro/settentrionale costiera con nubifragi nella zona di Praia a Mare, Paola e Falerna. Ma pioverà anche nel vibonese e nella zona di Tropea. Piogge anche tra Abruzzo, Molise e Gargano.

Domani, martedì 2 gennaio, il maltempo si spingerà ancora più a Sud interessando la Sicilia tirrenica, tra le isole Eolie e il messinese con temporali localmente intensi. Ancora piogge sul Gargano.

