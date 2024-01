Meteo Sicilia, oggi l’alba più fredda dell’anno: -4°C a Comiso, +1°C a Siracusa, +2°C a Catania. Tanta neve sull’Etna

MeteoWeb

Risveglio particolarmente freddo questa mattina in Sicilia, soprattutto nei settori orientali dell’isola: il cielo sereno e la calma di vento durante la notte ha consentito una notevole inversione termica, portando le temperature minime sui valori più bassi dell’intera stagione invernale, e quindi almeno degli ultimi 8 mesi.

Le temperature sono scese molto in basso soprattutto nell’area etnea, a Catania e dintorni: proprio il vulcano stamani sta dando grande spettacolo grazie alla neve caduta copiosa nei giorni scorsi (ma solo ad alta quota, oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine) e al cielo limpido e terso con ottima visibilità che consente di ammirare l’Etna imbiancato anche da grandi distanze.

Nell’area etnea le temperature sono scese molto in basso, con gelate fin in collina. Ecco i dati delle minime odierne: -4,1°C al Rifugio Sapienza, -3,9°C a Piano Provenzana, -1,5°C a Nicolosi, -1,2°C a Pedara, -0,2°C a Belpasso, -0,1°C a Randazzo, +0,1°C a Bronte, +0,3°C a Fornazzo, +0,8°C a Mascalucia e a Misterbianco , +1,1°C a Linguaglossa, +2,2°C a Fontanarossa e a Motta Sant’Anastasia, +2,3°C a San Giovanni La Punta e a Fleri, +2,4°C a San Gregorio, +2,8°C a Zafferana Etnea, +3,7°C a Giarre, +3,9°C a Trappeto Nord, +4,2°C a Riposto, +4,3°C ad Acireale, +4,5°C ad Aci Castello, +5,8°C a Nunziata di Mascali, +6,8°C a Calatabiano, +7,7°C ad Acitrezza.

Molto freddo anche nella Sicilia Sud/Orientale, con valori tipicamente invernali nei settori più meridionali in assoluto dell’isola (e quindi d’Italia): -3,7°C a Comiso, +0,7°C a Mazzarrone, +0,9°C a Noto, +1,5°C a Siracusa, +1,6°C a Lentini, +1,8°C a Carlentini e a Solarino , +1,9°C a Caltagirone, +2,0°C a Ragusa, +2,1°C ad Acate, +2,5°C ad Augusta, +2,7°C a Modica e a Marina di Acate, +4,2°C a Rosolini, +4,7°C a Santa Croce Camerina, +5,5°C a Pozzallo.

Adesso, nel corso della giornata di domenica, le temperature stanno aumentando rapidamente anche grazie al forte soleggiamento: Siracusa è addirittura a +16°C, Giarre e Pozzallo sono a +15°C, Catania a +13°C: valori di gran lunga superiori rispetto alle minime di stamani, a testimoniare una forte escursione termica giornaliera. Proprio da domani, lunedì 15 gennaio, le temperature aumenteranno considerevolmente e il freddo di stamani diventerà un lontano ricordo: la settimana entrante sarà particolarmente calda in Sicilia, con valori ben oltre i +20°C nelle temperature massime da martedì a sabato (almeno), anche se domani non mancheranno piogge localmente intense nei settori tirrenici dell’isola da Palermo a Messina.

