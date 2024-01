Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo: lunedì nubifragi al Sud

MeteoWeb

Finalmente l’inverno sta facendo sul serio in questi giorni sull’Italia, almeno nelle temperature che hanno raggiunto valori caratteristici della stagione fredda in questo fine settimana un po’ in tutto il Paese. La Regione con le temperature più basse di oggi è stata l’Emilia Romagna, che toglie lo scettro ieri detenuto dal Piemonte: le minime sono piombate addirittura a -6,7°C a Soragna (Parma), -6,0°C a Carpi (Modena), -5,9°C a Granarolo (Bologna), -5,7°C a Castelfranco Emilia (Modena) e Medicina (Bologna), -5,6°C a Toscanella (Bologna), -5,4°C a Parma, -5,2°C a Modena, tutte località in pianura.

Freddissimo, questa mattina, anche nelle zone interne dell’Appennino con temperature glaciali in collina: spiccano su tutti i -9,7°C delle Grotte di Stiffe a San Demetrio ne’ Vestini che sorge ad appena 557 metri di altitudine sul livello del mare; i -9,4°C di Cascia a 614 metri di altitudine; i -8,3°C di Cittareale ad 809 metri di altitudine e i -7,2°C di Castel di Sangro a 812 metri di altitudine. Ma anche nel fondovalle, tra le principali città appenniniche, la colonnina di mercurio è piombata molto in basso raggiungendo -4,8°C ad Isernia, -4,7°C ad Avessano, -4,5°C a L’Aquila, -2,1°C a Benevento, -0,3°C a Terni, -0,1°C ad Avellino.

Il grande gelo di questa mattina al Sud

Al Sud abbiamo raggiunto temperature molto basse in Sicilia, ma i dati più clamorosi in assoluto arrivano dalla Puglia dove ci sono state gelate persino sul litorale con -0,3°C a Zapponeta (Foggia), -0,1°C a Molfetta (Bari), mentre nelle zone interne l’inversione termica ha regalato valori polari in bassa collina basti pensare che la temperatura ha raggiunto addirittura -5,8°C in contrada Foggia di Sauro a Sarolo, nelle campagne delle Murge a pochi chilometri da Martina Franca ad appena 305 metri di altitudine.

Tutto questo freddo, è bene precisarlo, senza che sia in corso alcuna irruzione fredda: semplicemente un normale weekend di metà gennaio in Italia con il nostro Paese “terra di nessuno” dal punto di vista meteorologico, senza cicloni né anticicloni ma semplicemente bel tempo, cielo sereno e quindi condizioni ideali per l’inversione termica notturna, a metà strada tra il grande freddo che sta attanagliando l’Europa dell’est e una risalita d’aria calda che dal Maghreb sta interessando la penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale.

Le Previsioni Meteo per la settimana entrante: caldo anomalo in arrivo, ma prima attenzione al maltempo di lunedì

Proprio queste masse d’aria calda nei prossimi giorni raggiungeranno anche l’Italia determinando in settimana un forte aumento delle temperature in tutto il Paese, e soprattutto al Centro/Sud dove i valori massimi si attesteranno oltre i +20°C a più riprese ma intanto attenzione al forte maltempo di domani, lunedì 15 gennaio.

Al Sud sarà un lunedì di forte maltempo con intensi nubifragi tra Campania meridionale, Calabria occidentale e Sicilia tirrenica. Localmente avremo dei fenomeni estremi tra il Cilento, la Basilicata tirrenica e la Catena Costiera: tra Salerno e Cosenza cadranno oltre 150mm di pioggia con alto rischio di frane e smottamenti. Attenzione in serata ai nubifragi anche nel reggino, tra Aspromonte, Costa Viola e Stretto di Messina.

Sarà un lunedì di forte vento in tutt’Italia: dalle Alpi, con il fenomeno del foehn che riscalderà notevolmente Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige dopo il freddo intenso degli ultimi giorni, al Centro/Sud con una burrasca di maestrale sul Tirreno e sul Canale di Sicilia, con forti mareggiate lungo le coste esposte:

