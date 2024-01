La neve abbraccia la Basilicata, risveglio imbiancato | FOTO

MeteoWeb

Come previsto, la neve ha iniziato a cadere in Basilicata da stamani, ma finora non sono stati segnalati disagi o criticità. Ieri sera, in risposta all’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha preso la decisione di chiudere le scuole per l’intera giornata odierna. Al contempo, è importante notare che gli asili nido e le sedi dell’Università rimangono aperti.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la chiusura delle scuole è stata estesa anche ad altri circa 30 Comuni lucani. Inoltre, per alcuni treni regionali che collegano la Basilicata alla Campania, Trenitalia ha adottato misure quali variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus.

