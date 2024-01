Neve in Belgio, l’impresa di atterrare all’aeroporto di Liegi: “solo una distesa di asfalto bianco” | FOTO

MeteoWeb

Freddo, ghiaccio e neve stanno interessando un’ampia zona dell’Europa, dal Regno Unito fino a Belgio, Germania e Francia, provocando molti disagi. Nelle ultime 24 ore, la perturbazione ha portato fino a 15cm di neve nella regione centrale del Belgio, imbiancando anche Bruxelles e Namur, capitale della Vallonia. Molte scuole hanno annullato le lezioni a causa dei disagi dei trasporti pubblici dovuti al maltempo. Anche Liegi, in Vallonia, è stata interessata da intense nevicate, che hanno trasformato l’aeroporto della città in una distesa di bianco.

In tali condizioni, le operazioni di volo sono davvero complicate. In un post pubblicato su Facebook, Christiaan van Heijst, pilota di cargo 747, ha raccontato cosa ha significato atterrare all’aeroporto di Liegi in condizioni meteorologiche molto difficili. “La tempesta di neve sulla nostra destinazione, Liegi, era stata prevista giorni fa: fino a 25cm di neve previsti durante la nostra finestra di arrivo, con visibilità ridotta a 300 metri e base nuvolosa a 200 piedi”, ha scritto van Heijst. “Gli aggiornamenti dei bollettini meteorologici durante il volo offrivano poche speranze: le nostre opzioni erano o effettuare un atterraggio (automatico) CAT III o dirottare su Amsterdam-Schiphol, l’unico aeroporto alla nostra portata che poteva offrire condizioni meteorologiche relativamente migliori. Le condizioni della pista sono state segnalate come contaminate con un’azione frenante media, venti modesti e la maggior parte delle vie di rullaggio chiuse. Qualunque cosa ci aspettasse, prometteva di essere un approccio interessante. Ho deciso di provarci”, si legge ancora nel post.

“Le luci di avvicinamento sono apparse attraverso la nebbia gelida di neve e nuvole, molto prima di raggiungere i minimi di avvicinamento. Il radioaltimetro contava l’altezza fino alla pista e, a circa 30 piedi sopra la pista, le nostre potenti luci di atterraggio illuminavano un tratto puramente bianco di asfalto coperto di neve, decorato qua e là con alcune luci sporgenti. Era in condizioni peggiori di quanto mi aspettassi”, racconta il pilota. “L’atterraggio in sé è stato fluido, ma rullare il 747 attraverso le vie di rullaggio scivolose e dietro strette curve ha presentato una serie di sfide. Utilizzando una spinta modesta, delicati input nose-wheel e limitando la velocità di rullaggio, abbiamo finalmente raggiunto l’area dedicata ai cargo”, conclude van Heijst.