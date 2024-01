Peregrine, ecco cos’è andato storto: la prima foto del lander lunare svela un indizio sull’anomalia

MeteoWeb

Il lander lunare Peregrine di Astrobotic ha scattato la sua prima foto nell’ultima frontiera e l’immagine contiene indizi su cosa è successo al veicolo. Il decollo è avvenuto ieri, con la prima missione in assoluto del nuovo razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Il lancio storico è andato bene, ma Peregrine ha avuto problemi poco dopo il rilascio dallo stadio superiore Centaur del vettore.

Il lander non è riuscito a orientarsi correttamente verso il Sole per caricare i suoi pannelli solari, un problema che secondo Astrobotic deriva da un’anomalia nel sistema di propulsione di Peregrine. Questa ipotesi è stata rafforzata dalla prima immagine scattata dal lander nello Spazio, che la società ha condiviso su X (ex Twitter). “La fotocamera utilizzata è montata sopra una piattaforma per payload e mostra il Multi-Layer Insulation (MLI) in primo piano“, ha scritto Astrobotic nel post su X che mostrava la foto. “Il disturbo del MLI è il primo indizio visivo che si allinea con i nostri dati telemetrici che indicano un’anomalia del sistema di propulsione“.

Peregrine e il primo sbarco privato sulla Luna

Peregrine mirava a realizzare il primo sbarco sulla Luna da parte di un veicolo spaziale privato, una pietra miliare prevista per il 23 febbraio o giù di lì. Tuttavia, è altamente improbabile che ciò accadrà: l’anomalia ha causato una “perdita critica di propellente” e Astrobotic sta ora esaminando scenari di missione alternativi.

Ci sono, però, buone notizie: il team di missione è riuscito a caricare completamente la batteria del lander, “e stiamo utilizzando la carica per eseguire quante più operazioni possibili di payload e del veicolo spaziale“, ha scritto Astrobotic nel post.

Peregrine ha preso il volo ieri come parte del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA, che ha inserito 5 strumenti scientifici dell’agenzia sul lander. È stato il primo lancio per CLPS, che mira a potenziare la ricerca lunare in vista delle visite umane sulla Luna tramite il programma Artemis, entro la fine di questo decennio. La prossima missione CLPS è prevista per il mese prossimo, quando Nova-C di Intuitive Machines decollerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX.