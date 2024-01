Previsioni Meteo, Tei (Cnr): “anticiclone sull’Italia fino ad inizio febbraio”

MeteoWeb

A parte l’irruzione fredda che farà abbassare le temperature al Sud da domani, la situazione meteo resterà invariata almeno fino a inizio febbraio sull’Italia, con il dominio dell’anticiclone che continuerà a provocare temperature al di sopra della media. Secondo Claudio Tei, climatologo del Consorzio Lamma-Cnr, gli effetti dell’anticiclone dureranno almeno fino al 7 febbraio. “L’anticiclone di matrice subtropicale che è già da una settimana sul Mediterraneo ed in particolare sull’Europa meridionale facendo schizzare la colonnina di mercurio a oltre 30°C in Spagna, nei pressi di Valencia – ha spiegato Tei – porterà alti e bassi delle temperature, che resteranno comunque sempre sopra la media. In particolare, i valori termici sono destinati a diminuire nel Sud Italia, a causa dell’afflusso di venti settentrionali e più freschi. Verso la fine della settimana, le temperature torneranno ad essere più miti e calde, come in questi giorni”.

Non farà peraltro caldo ovunque: “in alcune zone di pianura e nei fondovalle – ha sottolineato Tei – potrebbe fare più freddo che in collina e in montagna a causa del fenomeno dell’inversione termica che è presto spiegato: con l’anticiclone e l’assenza di vento l’aria si comprime negli strati più bassi dove, oltre agli inquinanti, ristagnano l’aria più fredda e l’umidità, con maggiore senso di freddo rispetto alle zone di media e alta quota”. Ed è una situazione che stiamo già sperimentando in questi giorni in Pianura Padana.

Per quanto riguarda la vegetazione, la Coldiretti ha già informato della fioritura delle mimose con un mese di anticipo a causa del caldo fuori stagione. Preoccupano anche gli alberi da frutto, che “se fioriranno a febbraio rischiano di essere danneggiati dalle eventuali gelate successive“, ha aggiunto Tei.

