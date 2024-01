La sonda giapponese SLIM conquista la Luna, poi l’imprevisto

MeteoWeb

Il Giappone è sulla Luna, almeno per qualche ora. Ieri, 19 gennaio, la sonda SLIM ha toccato la superficie lunare, segnando un grande successo per il Paese, diventando la 5ª nazione ad atterrare delicatamente sul satellite. “Prima di tutto, l’atterraggio è stato un successo“, ha dichiarato Yamakawa Hiroshi, presidente dell’Agenzia spaziale giapponese(JAXA), durante una conferenza stampa dopo l’atterraggio. In futuro, “dovremmo essere in grado di accedere alla superficie lunare“, ha aggiunto Hiroshi. “Credo che ora si stia aprendo un percorso per questo“.

Gli altri Paesi del club degli atterraggi sulla Luna sono l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, che hanno effettuato i loro primi viaggi sulla superficie lunare durante la corsa spaziale della Guerra Fredda, la Cina, il cui primo atterraggio è avvenuto nel dicembre 2013, e l’India, il cui duo sonda-rover Chandrayaan-3 è atterrato lo scorso agosto.

L’imprevisto, problemi per la sonda SLIM

Non tutto è andato bene per SLIM: i pannelli solari della sonda non stanno generando energia come previsto sulla superficie lunare, hanno riferito i funzionari di JAXA durante il briefing. Se il problema non verrà risolto presto, SLIM potrebbe rimanere in silenzio per sempre. La sua batteria può supportare le operazioni sulla Luna solo per alcune ore.

Il lungo viaggio di “Moon Sniper”

SLIM (acronimo di “Smart Lander for Investigating Moon”) è stato lanciato lo scorso settembre, insieme ad un telescopio spaziale a raggi X chiamato XRISM. Il telescopio è stato dispiegato in orbita terrestre bassa poco dopo il lancio (e ha recentemente inviato le sue prime immagini test), ma SLIM si è spinto oltre.

La sonda ha seguito un percorso lungo e tortuoso verso la Luna, arrivando infine in orbita lunare il giorno di Natale. La sua orbita iniziale era altamente ellittica, portando SLIM a 600 km dalla superficie lunare nel punto più vicino e a 4.000 km nel punto più lontano. La mattina del 14 gennaio, SLIM ha eseguito una manovra cruciale di accensione del motore, rendendo la sua orbita circolare a 600 km di altitudine e preparando il terreno per le operazioni di discesa e atterraggio. Queste operazioni si sono intensificate con un’altra accensione ieri, che ha portato l’orbita di SLIM a circa 15 km sopra la superficie lunare. Il tutto è culminato nel tentativo di atterraggio, che è iniziato alle 16 ora italiana e si è concluso 20 minuti dopo.

Tutto sembrava procedere senza intoppi: SLIM ha raggiunto i suoi vari obiettivi durante la discesa, e il lander ha comunicato con i suoi gestori per tutto il percorso, e oltre, fino al suo storico atterraggio. Tuttavia, JAXA non ha potuto confermare immediatamente lo stato di SLIM dopo l’allunaggio. Circa un’ora dopo, l’agenzia ha fornito un aggiornamento tramite una conferenza stampa, citando i problemi di alimentazione della sonda.

Non è chiaro perché i pannelli solari non stiano funzionando, hanno evidenziato i funzionari JAXA. È però improbabile che siano stati danneggiati durante l’atterraggio, perché l’hardware di SLIM sembra essere in buone condizioni e funzionante. Secondo JAXA, è possibile che il lander non sia orientato verso il Sole come previsto.

Il “cecchino”

SLIM aveva l’obiettivo di atterrare entro 100 metri dal sito target sul bordo della Cratere Shioli, spiegando il soprannome “Moon Sniper” della sonda. “Sebbene impressionanti di per sé, le ambizioni di atterraggio di questa missione sono anche cruciali per il futuro dell’esplorazione scientifica della Luna“, ha scritto The Planetary Society in una descrizione della missione. “L’interesse globale per la Luna sta crescendo, con molte nazioni e entità commerciali che entrano in campo“, ha aggiunto il gruppo di advocacy senza scopo di lucro, guidato dall’ex “Science Guy” televisivo Bill Nye. “Man mano che l’esplorazione lunare avanza, crescerà anche la necessità di mirare a siti specifici per affrontare domande scientifiche salienti. L’architettura missione di SLIM spera di cambiare gli standard delle missioni di atterraggio lunare, dal touch down dove agevole a posizionarsi esattamente dove desiderato“.

Sembra che SLIM abbia raggiunto la precisione di atterraggio desiderata, hanno sottolineato i funzionari JAXA durante la conferenza stampa, anche se la conferma di ciò potrebbe richiedere circa un mese al team di missione.

La scienza

SLIM aveva anche l’obiettivo di dimostrare che veicoli spaziali piccoli e relativamente economici sono in grado di compiere imprese di esplorazione impressionanti. La sonda pesa solo 200 km senza propellente, e il suo costo è stato di circa 18 miliardi di yen (120 milioni di dollari USA), secondo The Planetary Society. Sebbene SLIM sia principalmente un dimostratore tecnologico di atterraggio, è stato progettato per svolgere alcune attività scientifiche durante la sua missione in superficie, prevista per durare un giorno lunare, o circa 2 settimane terrestri. Il veicolo non dispone di riscaldatori per proteggere l’elettronica contro la fredda notte lunare.

SLIM aveva l’intenzione di studiare i suoi dintorni – una zona di Mare Nectaris, che si trova a circa 15 gradi a Sud dell’equatore lunare – utilizzando il suo spettrometro di bordo. I dati dello strumento avrebbero potuto rivelare informazioni sulla composizione della zona, che a sua volta avrebbe potuto far luce sulla formazione ed evoluzione della Luna – ma non avrà l’opportunità di farlo a meno che i pannelli solari non siano operativi.

Due rover a bordo

SLIM trasportava anche due piccoli rover: LEV-1 e un veicolo a forma di sfera noto come LEV-2. (“LEV” è l’acronimo di “Lunar Excursion Vehicle”). Questi piccoli robot sono stati progettati per essere dispiegati dalla nave madre SLIM, raccogliere dati e scattare foto.

I dati indicano che sia LEV-1 che LEV-2 sono stati dispiegati come previsto, hanno spiegato i funzionari JAXA. LEV-1 sta operando al momento, contribuendo ai successi della missione.

I tentativi di allunaggio del Giappone

SLIM non è stato il primo veicolo spaziale giapponese a puntare ad un atterraggio lunare. Il Paese ha messo un piccolo lander chiamato OMOTENASHI sulla missione Artemis I della NASA, che ha inviato una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e ritorno alla fine del 2022. Gli operatori di OMOTENASHI però non sono riusciti a stabilire comunicazioni con la sonda, e il tentativo di atterraggio è stato abbandonato. Il lander privato Hakuto-R ha tentato un atterraggio ad aprile 2023, ma senza successo. Hakuto-R, costruito e operato dalla società ispace, è arrivato in orbita lunare ma si è schiantato durante il tentativo di atterraggio dopo essersi confuso sul bordo di un cratere lunare.