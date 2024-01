Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Siracusa

MeteoWeb

Capodanno dalle temperature estreme sull’Italia: in Pianura Padana, nebbie e foschie hanno mantenuto la colonnina di mercurio su valori bassi, mentre il Centro-Sud ha sperimentato un clima mite, con valori primaverili soprattutto sulle regioni del Sud e su quelle adriatiche. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 1 gennaio, in alcune località italiane:

+22°C a Siracusa

a Siracusa +21°C a Catania, Augusta, Lentini, Paternò

a Catania, Augusta, Lentini, Paternò +20°C a Bari, Molfetta

a Bari, Molfetta +19°C a Palermo, Lecce, Barletta, Bisceglie, Tertenia, Castiadas

a Palermo, Lecce, Barletta, Bisceglie, Tertenia, Castiadas +18°C a Messina, Trapani, Termoli, Vieste, Pescara, Chieti

a Messina, Trapani, Termoli, Vieste, Pescara, Chieti +17°C a Napoli, Positano, Poggiomarino, Boscoreale, Cosenza, Enna, Foggia, Taranto, Brindisi

a Napoli, Positano, Poggiomarino, Boscoreale, Cosenza, Enna, Foggia, Taranto, Brindisi +16°C a Roma, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Benevento, Latina

a Roma, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Benevento, Latina +15°C a Genova, La Spezia, Imperia, Rimini, Pisa, Lucca, Ancona, Terni, Oristano, Olbia

a Genova, La Spezia, Imperia, Rimini, Pisa, Lucca, Ancona, Terni, Oristano, Olbia +14°C a Trieste, Imola, Firenze, Prato, Empoli, Frosinone, Avellino, Alghero

a Trieste, Imola, Firenze, Prato, Empoli, Frosinone, Avellino, Alghero +13°C a Bologna, Cesena, Forlì, Arezzo, Spoleto, Foligno

a Bologna, Cesena, Forlì, Arezzo, Spoleto, Foligno +12°C a Udine, Pordenone, Perugia, Norcia, L’Aquila, Isernia

a Udine, Pordenone, Perugia, Norcia, L’Aquila, Isernia +11°C a Monza, Como, Cuneo, Biella, Siena, Nuoro

a Monza, Como, Cuneo, Biella, Siena, Nuoro +10°C a Milano, Aosta, Modena, Reggio Emilia, Ferrara

a Milano, Aosta, Modena, Reggio Emilia, Ferrara +9°C a Venezia, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Mantova, Cremona, Sondrio, Parma

a Venezia, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Mantova, Cremona, Sondrio, Parma +8°C a Torino, Brescia, Pavia, Lodi, Crema, Trento

a Torino, Brescia, Pavia, Lodi, Crema, Trento +7°C ad Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Bolzano, Belluno, Piacenza

ad Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Bolzano, Belluno, Piacenza +1°C a Vipiteno.

