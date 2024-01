Meteo, temperature clamorose al Nord: +22°C a Como, le massime di oggi

MeteoWeb

Una vasta area di alta pressione, che occupa buona parte dell’Europa, continua ad insistere anche sull’Italia, provocando temperature oltre la media. Caldo tardo primaverile oggi al Nord, soprattutto sul settore occidentale con picchi diffusi di +21°C in Piemonte, Lombardia e Liguria e persino di +22-23°C nel nord della Lombardia, tra Varesotto, Comasco e Lecchese. Gran caldo per il periodo anche sull’Appennino emiliano-romagnolo con picchi di +19-20°C. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 27 gennaio, in alcune località italiane:

+23°C a Bregnano

a Bregnano +22°C a Como, Erba, Monguzzo, Veniano, Caslino al Piano, Merone, Campomorone

a Como, Erba, Monguzzo, Veniano, Caslino al Piano, Merone, Campomorone +21°C a Avigliana, Varallo Pombia, Cameri, Legnano, Besnate, Mozzate, Venegono, Perego, Oggiono, Villa Guardia, Verzago, Cadibona, Guspini

a Avigliana, Varallo Pombia, Cameri, Legnano, Besnate, Mozzate, Venegono, Perego, Oggiono, Villa Guardia, Verzago, Cadibona, Guspini +20°C a Lecco, Novate Mezzola, Mignanego, Montoggio, Lozzolo, Bobbio, Ponte dell’Olio, Piazza al Serchio, Iglesias, Uta, Ballao

a Lecco, Novate Mezzola, Mignanego, Montoggio, Lozzolo, Bobbio, Ponte dell’Olio, Piazza al Serchio, Iglesias, Uta, Ballao +19°C a Torino, Vercelli, Borgomanero, Paruzzaro, Momo, Treiso, Varese, Chiavenna, Pontremoli, Bedonia, Varsi, Posso di Castrignano, Cedogno, Camporella, Perugia, Bastia Umbra, Petrignano, Umbertide, Fontignano, Cagliari, Cosenza, Enna, Comiso, Riesi, Bacoli

a Torino, Vercelli, Borgomanero, Paruzzaro, Momo, Treiso, Varese, Chiavenna, Pontremoli, Bedonia, Varsi, Posso di Castrignano, Cedogno, Camporella, Perugia, Bastia Umbra, Petrignano, Umbertide, Fontignano, Cagliari, Cosenza, Enna, Comiso, Riesi, Bacoli +18°C a Roma, Bolzano, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Susa Pietrastretta, Cellio, Morozzo, Castellinaldo, Imperia, Siena, Orvieto, Latina, Napoli, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Oristano

a Roma, Bolzano, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Susa Pietrastretta, Cellio, Morozzo, Castellinaldo, Imperia, Siena, Orvieto, Latina, Napoli, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Oristano +17°C a Pavia, Sondrio, Trento, Ronchi dei Legionari, Firenze, Prato, Arezzo, Cascia, Catania, Messina

a Pavia, Sondrio, Trento, Ronchi dei Legionari, Firenze, Prato, Arezzo, Cascia, Catania, Messina +16°C a Genova, Alessandria, Palmanova, Bertiolo, Bressanone, Agordo, Pisa, Empoli, Terni, Foligno, Taranto, Caserta, Salerno

a Genova, Alessandria, Palmanova, Bertiolo, Bressanone, Agordo, Pisa, Empoli, Terni, Foligno, Taranto, Caserta, Salerno +15°C a Milano, Lodi, Aosta, Udine, Pordenone, Lucca, Spoleto, Norcia, Palermo, Lecce, Benevento, Isernia, Nuoro, Olbia

a Milano, Lodi, Aosta, Udine, Pordenone, Lucca, Spoleto, Norcia, Palermo, Lecce, Benevento, Isernia, Nuoro, Olbia +14°C a Belluno, Modena, Forlì, Chieti, Bari, Foggia, Vieste

a Belluno, Modena, Forlì, Chieti, Bari, Foggia, Vieste +13°C a Brescia, Cesena, Imola, Ancona, L’Aquila, Pescara, Campobasso

a Brescia, Cesena, Imola, Ancona, L’Aquila, Pescara, Campobasso +12°C a Brunico, Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Avellino

a Brunico, Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Avellino +11°C a Treviso, Termoli

a Treviso, Termoli +10°C a Piacenza

a Piacenza +9°C a Mantova, Vipiteno

a Mantova, Vipiteno +8°C a Cremona,

a Cremona, +5°C a Venezia, Verona, Padova

a Venezia, Verona, Padova +4°C a Ferrara, Rovigo, Villafranca di Verona, Castelnovo Bariano

a Ferrara, Rovigo, Villafranca di Verona, Castelnovo Bariano +3°C a Lendinara.

