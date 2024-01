Villadei riporta l’Italia sulla Stazione Spaziale, come vedere l’attracco

MeteoWeb

Conto alla rovescia per l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale della missione Ax-3, di cui fa parte anche l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare. L’equipaggio dell’Expedition 70, composto da 7 membri, darà il benvenuto alla terza missione di astronauti privati di Axiom Space sulla ISS. Ax-3 è decollata giovedì dal Kennedy Space Center in Florida trasportando 4 astronauti a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Il quartetto condurrà una missione di ricerca e formazione di 2 settimane sull’avamposto orbitale.

Agli ingegneri di volo della Stazione Loral O’Hara e Jasmin Moghbeli, della NASA, spetta il compito di monitorare Dragon quando inizierà l’avvicinamento e il rendezvous (automatizzati). Dragon attraccherà alla porta di prua del modulo Harmony della Stazione intorno alle 10:19 ora italiana. Circa un’ora e mezza dopo, i portelli si apriranno e il comandante dell’Ax-3 Michael Lopez-Alegria entrerà nella Stazione seguito dal pilota Walter Villadei e dagli specialisti di missione Alper Gezeravci e Marcus Wandt.

La NASA trasmetterà un webcast a partire dalle 08:30 (click qui per seguirlo).

L’equipaggio

Lopez–Alegria, con doppia cittadinanza degli Stati Uniti e della Spagna, sta effettuando la sua 2ª visita alla Stazione come astronauta privato di Axiom Space. Questa sarà la 6ª volta per Lopez-Alegria nello Spazio. Gli altri 3 membri dell’equipaggio, l’italiano Villadei, Gezeravci dalla Turchia e Wandt dalla Svezia, stanno effettuando ciascuno il loro 1° volo nello Spazio.

Sulla ISS, ad accoglierli, oltre a O’Hara e Moghbeli, vi saranno gli astronauti Andreas Mogensen dell’ESA, Satoshi Furukawa di JAXA e i cosmonauti Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Konstantin Borisov.

L’Italia torna sulla ISS, chi è Walter Villadei

Non è la prima volta nello Spazio per il Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Walter Villadei. La sua esperienza comprende una vasta esperienza di volo militare, nonché incarichi nel settore spaziale, che lo hanno portato a Star City, in Russia, a lavorare con l’agenzia spaziale russa (Roscosmos) come ingegnere di volo Soyuz. Attualmente, Villadei lavora come responsabile dell’ufficio rappresentativo dell’Aeronautica negli Stati Uniti, supervisionando le iniziative di volo spaziale commerciale.

Villadei è stato membro della prima missione suborbitale scientifica italiana, “Virtute-1“, che ha preso il volo con Virgin Galactic a giugno 2023.

La missione Ax-3 è un banco di prova per l’Italia, secondo Villadei. “Il nostro Paese, in passato, ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della ISS, ma oggi siamo ad un punto di svolta: i privati iniziano a entrare da protagonisti, basta guardare a SpaceX, e sta cominciando a svilupparsi un’economia lunare,” ha affermato il Colonnello. “In questo panorama, l’Italia può e deve mantenere una presenza forte e non può farlo senza l’industria. Da questo punto di vista la missione è un po’ un banco di prova: il suo scopo principale, oltre a quello scientifico, sarà quello di testimoniare che l’Italia ha avuto la giusta intuizione e può giocare un ruolo da protagonista“.

Gli esperimenti di Ax-3

L’equipaggio trascorrerà circa 2 settimane a bordo della ISS conducendo più di 30 esperimenti scientifici, secondo quanto riportato da Axiom Space. “I dati raccolti a terra prima e dopo la missione, così come durante il volo, influenzeranno la comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in orbita, oltre a far progredire la comprensione scientifica, sfruttare opportunità per progressi industriali e sviluppare tecnologie per il progresso dell’umanità“, ha dichiarato l’azienda in una descrizione della missione.