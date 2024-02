Allerta Meteo: martedì un po’ di maltempo al Sud. Il freddo è solo una flebile ipotesi a lungo termine

MeteoWeb

Non c’è niente da fare: dell’inverno quest’anno non c’è traccia. Dopo il caldo record di ieri, anche oggi è una domenica tardo-primaverile con Roma già a +20°C e con temperature clamorose in tutto il Centro/Nord, dove abbiamo addirittura punte di +19°C nel cuore della pianura Padana in Veneto e valori di +17°C da Trento a Bolzano e Merano, nel fondovalle del Trentino e dell’Alto Adige al confine con l’Austria. Clima molto mite anche al Sud con +19°C a Cagliari e a Siracusa.

Qualcuno blatera che nei prossimi giorni arriverà l’inverno con una sorta di “svolta stagionale“: lo leggiamo sui grandi giornali e lo sentiamo in TV, ma è tutto falso per l’ennesima volta. Non ci sono prospettive di freddo almeno per un’altra settimana abbondante. Martedì 20 febbraio avremo un po’ di maltempo al Sud: una timida perturbazione che porterà qualche pioggia in Puglia, Calabria e Sicilia, senza neve neanche ad alta quota. Continuerà a fare caldo per tutta la settimana, mentre tra venerdì 23 e sabato 24 potrebbe tornare il maltempo più serio e organizzato al Nord, con abbondanti nevicate sulle Alpi ma ancora una volta soltanto ad alta quota.

I modelli prospettano scenari invernali soltanto a lungo termine, dopo il 25–26 febbraio, e quindi a una distanza ancora siderale: è probabile che anche questi scenari vengano nuovamente ribaltati avvicinandoci all’evento, come già più volte accaduto nel corso di questa stagione fin qui eccezionalmente calda e secca.

